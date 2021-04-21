Грозный, , 11:37 — REGNUM В Чечне приняли участие в вакцинации против коронавируса более 50 тыс. жителей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов по итогам совещания, которое провел министр здравоохранения России Михаил Мурашко.⠀«В Чеченской Республике активно ведётся прививочная кампания. Развёрнуто 25 центров вакцинации на базе медицинских учреждений и сформирован выездной мобильный пункт вакцинации», — приводит слова министра пресс-служба минздрава.

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По данным портала «Гам-КОВИД-Вак», процент привитых в Чечне на 21 апреля составляет около 3%. Республика занимает пока пятое место среди семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа по показателю привитых. Меньше, чем в Чечне, привито лишь в Кабардино-Балкарии — 2,69% и в Дагестане — 1,76%.