Джакарта, , 11:37 — REGNUM В Торгово-промышленной палате Индонезии заявили, что программа взаимной вакцинации начнется в мае 2021 года, сообщает Antara.

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«Будут использоваться вакцины Sinopharm и Sputnik. Ожидается, что вакцинация будет проведена на третьей неделе мая 2021 года», — заявили в Торгово-промышленной палате Индонезии.

Индонезийская фармацевтическая компания Bio Farma стремится выпустить 35 млн доз вакцины от коронавируса для программы взаимной вакцинации.

На основании сбора данных в рамках программы взаимной вакцинации была открыта с 28 января по 10 апреля 2021 года. За это время было зарегистрировано 17 387 компаний с 8,6 млн граждан, которые намерены привиться против коронавируса в Индонезии.

Правительство будет использовать три марки вакцины против коронавиурса для программы взаимной вакцинации, а именно Sinopharm, CanSino и «Спутник V».

Для вакцинации препаратом «Спутник V» в Индонезию планируется доставить из России около 20 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, растёт.

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