Ханты-Мансийск, , 11:36 — REGNUM В Югре на карантин из-за вспышки острой респираторной инфекции закрыты 16 классов в школах. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Подкарантинные классы переведены на онлайн обучение. Отмечается, что вспышка ОРВИ наблюдается в школа-интернате в Нягани, где закрыли восемь групп.

Эпидпорог превышен на 42% в группе школьников старше 15 лет. На 16% выросло число простывших в возрасте от 7 до 14 лет. В дошкольных учреждениях из-за ОРВИ закрыты 29 групп.