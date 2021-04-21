Москва, , 11:35 — REGNUM Прогрессивная шкала энерготарифов — идея, которая свидетельствует о растущем в нашем обществе запросе на социально-экономическую справедливость, как и прогрессивная шкала НДФЛ, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Но главное, чтобы такие инициативы не приводили к обратному эффекту, когда бедные беднеют, а богатые богатеют. В данном случае необходимо существенно повысить норму потребления электроэнергии и проработать льготный порядок для малообеспеченных граждан, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

По его мнению, эти категории граждан должны вносить символическую плату или быть вовсе освобождены от уплаты за электричество.

Также, считает парламентарий, нужно предоставить льготы учреждениям социальной сферы: детсадам, школам, больницам.

«А вот с бюрократических госорганизаций стоит брать по полной: чтобы учились работать быстрее и экономнее!» — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Союз потребителей России направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, где предложили перейти на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека.

Вместе с тем в Минэнерго не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

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