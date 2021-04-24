Москва, , 07:33 — REGNUM Иван Моисеевич Никитин (1892−1972) много воевал. По возрасту успел принять участие и в Первой Мировой (Перемышль и Трапезунд), и в Гражданской (Поволжье). Демобилизовался в 1922 году, а двадцать лет спустя вновь встал на защиту Родины. Сражался на Курской дуге, освобождал Черниговщину.

Иван Моисеевич Никитин

К весне 1944 года в звании красноармейца служил стрелком 57-й мотострелковой бригады 3-го танкового корпуса во 2-й танковой армии.

13 марта во время форсирования Южного Буга в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции (5 марта-17 апреля 1944 г.) Иван Моисеевич с тремя бойцами переправился через реку в районе села Березки-Бершадские (Винницкая область) и навел мост из подручных средств, после чего всю ночь удерживал позиции до переправы основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года рядовой был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7686).

В апреле 1944 года в бою на территории Румынии Никитин был тяжело ранен и после выписки из госпиталя демобилизован. Проживал и работал монтажником, а затем мастером в тресте «Туймазабурнефть» в городе Октябрьский (Башкирия). Позднее переехал в Бугульму (Татарстан).

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