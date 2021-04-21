Пекин, , 11:35 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Huawei представил в Шанхае на автовыставке свой первый высокотехнологичный автомобиль под названием SF5. Об этом сообщается на сайте iXBT.com.

Первым автомобилем компании стал кроссовер. Он создан специалистами компании совместно с фирмой Cyrus, а продавать его намерены под брендом Seres.

Кроссовер имеет стреловидную головную оптику и решетчатую радиаторную решётку, выполненную под цвет автомобиля. По бокам решётки расположены L-образные светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Кроме того, машина отличается плавным обвесом и скрытыми в дверях ручками.

Длина автомобиля равна 4700 мм, ширина — 1930 мм, а высота составляет 1625 мм. Межосевое расстояние колёс равно 2875 мм. Такие габариты сопоставимы с размерами модели Audi Q5.

В движение авто приводится 1,5-литровым четырёхцилиндровым мотором, действующим как генератор. Он питает аккумулятор, который, в свою очередь, питает два электромотора производительностью 543 л. с. (820 Нм). До «сотни» модель разгоняется примерно за 4,7 секунды.

Ранее председатель правления Huawei Сюй Чжицзюнь на глобальной конференции аналитиков компании в Шэньчжэне сообщил, что к 2030 году компания планирует запустить мобильную связь шестого поколения (6G). По его словам, скорость сети шестого поколения будет превосходить связь 5G в 50 раз.

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