Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM За минувшие сутки в Ленинградской области выявлено 88 новых носителей коронавируса, что на два случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 21 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе. При этом суточная смертность от ковида выросла.

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Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, новые случаи заражения 20 апреля были выявлены в 52 населенных пунктах региона. Наибольшее число в городах Всеволожск, Волосово и Выборг (по пять случаев).

Всего за время пандемии в Ленобласти подтверждено 41 808 случаев заражения, 39 131 человек выздоровел, в том числе 90 пациентов были выписаны за минувшие сутки. Умер от ковида 1101 житель Ленобласти, в том числе 20 апреля было зарегистрировано еще 11 летальных исходов, что на два случая больше, чем днем ранее.

«По состоянию на 07:00 мск 21 апреля в Ленобласти развернуто 879 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно 284 койки (32,31%), в том числе в палатах реанимации — 106», — уточнили ИА REGNUM в областном комитете по здравоохранению.

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