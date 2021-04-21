Курск, , 11:32 — REGNUM В Курской области возобновили теплоснабжение социальных объектов — детских садов, школ, больниц. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в пресс-службе областной администрации.

Отопительный сезон был завершён 16 апреля в 33 муниципальных образованиях и городах из 39. Однако из-за похолодания, которое, по прогнозам синоптиков, продлится некоторое время, в социальные учреждения тепло решили вернуть.

Информацию о заявителях будут передавать в органы местного самоуправления. При необходимости граждан обеспечат электрическими обогревателями.