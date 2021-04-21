Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путем выявили 693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на шесть случаев больше, чем сутками ранее, сообщили 21 апреля в федеральном оперштабе.

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Кроме того, за сутки в городе констатировали еще 34 летальных исхода от COVID-19, это на один случай меньше, чем в предыдущие сутки. Выписали по выздоровлению за 20 апреля 1171 человека.

С учетом новых данных общее число выявленных в Петербурге случаев заражения составляет 409 392 с марта 2020 года. Скончались 12 906 человек, выздоровели 365 900 человек.

Напомним, по данным городского оперштаба, 20 апреля в медицинских организациях Санкт-Петербурга было зафиксировано увеличение на 16,93% количества новых случаев обращений пациентов с COVID-19.

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