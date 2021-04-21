Пенза, , 11:37 — REGNUM В ночь с 20 на 21 апреля сильный ветер спровоцировал несколько происшествий в Пензе. Его порывами были перевернуты остановочные павильоны на улицах Баумана, Бекешской, Светлой, Ладожской и Перспективной, сообщает пресс-служба городской администрации.

В разных районах областного центра ветер повалил деревья — на улицах Совхоз-техникум, Одесской, Кулибина, Антонова, Аустрина, Каракозова, Собинова, первом Поимском проезде. На улице Новотамбовской упал рекламный щит.

Последствия ураганного ветра устраняют бригады коммунальных служб. Сообщить об упавших конструкциях и деревьях можно в единую дежурную диспетчерскую службу Пензы по телефонам (8412) 63−10−05 или 05.

По прогнозам синоптиков, 21 апреля ожидаются порывы ветра до 20 м/с, местами до 25 м/с.

ИА REGNUM напоминает, снег, ливни с грозами и порывистый ветер ожидаются в ближайшие сутки в ряде областей Центрального федерального округа. Ухудшение погодных условий ожидается в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Тверской и Ивановской областях.

Читайте также: МЧС предупредило о снеге и ливнях с грозами в Центральном ФО