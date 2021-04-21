Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 766 614 человек, сообщили 21 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Второй компонент вакцины получили уже 126 550 человек. Среди регионов республики по числу вакцинированных лидирует Алма-Ата, где прививку получили 150 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 104 тыс., в Чимкенте — 71 тыс., Нур-Султане — 68 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация населения Казахстана началась 1 февраля 2021 года. Первыми вакцину получили медицинские работники, затем учителя и сотрудник правоохранительных органов.

На Карагандинском фармацевтическом комплексе запущено производство вакцины «Спутник V».

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