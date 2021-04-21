Орел, , 11:28 — REGNUM Большой общественный митинг за отставку с поста губернатора Орловской области Андрея Клычкова анонсировали в общественном движении «Граждане Орла» 21 апреля.

«Мы начинаем подготовку большого общественного митинга «Клычкова — в отставку»!» — сообщил координатор движения Вадим Невров.

Проведение митинга намечено на 16 мая. Заявка на проведение митинга пока не направлена, однако её планируют направить в мэрию в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта активисты движения провели несколько пикетов с требованием отставки с поста главы региона «инстаграм-губернатора» Андрея Клычкова. Добавим, что накануне, 20 апреля, стало известно о задержании руководителя департамента здравоохранения области Ивана Залогина, которого местные СМИ называют «близким» к главе региона.

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