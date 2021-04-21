Москва, 21 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 8271 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 21 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Russian.news.cn Люди в масках. Москва.

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Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны. В 12,2% случаев у пациентов отсутствовали клинические проявления заболевания. Также за сутки скончались от коронавирусной инфекции 399 человек, выздоровели 9644 ковид-пациента.

Среди регионов по числу новых случаев лидируют Москва (1988), Санкт-Петербург (693), Подмосковье (586), а также Ростовская (234) и Нижегородская (192) области.

Всего в стране с начала пандемии выявили 4 727 125 случаев заражения SARS-CoV-2.