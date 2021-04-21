Екатеринбург, 21 апреля 2021, 11:39 — REGNUM В Свердловской области ввели особый противопожарный режим в 16 муниципальных образований региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Режим действует в Берёзовском, Гари, Камышлове, Каменске-Уральском, Верхнем Дуброво, Ивделе, Каменском ГО, Ревде, Североуральске Староуткинске, Тавде, а также в следующих сёлах: Восточное, Галкинское, Зареченское, Калиновское и Обуховское.
Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, солому. Действуют и другие ограничения: в частности, не дозволяется проводить пожароопасные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Асбесте (Свердловская область) несколько часов тушили загоревшиеся покрышки.
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