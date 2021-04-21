Тбилиси, , 11:29 — REGNUM В Грузии члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) 21 апреля провели акцию протеста в поддержку арестованного лидера ЕНД Ники Мелии, которого обвиняют в организации беспорядков в июне 2019 года. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По информации журналистов, протестующие выступают за безоговорочное освобождение оппозиционера из заключения. Они в рамках акции проехали на автомобилях от площади Республики в Тбилиси до следственного изолятора в Рустави, где находится лидер ЕНД.

Мелию взяли под стражу в феврале 2021 года после того, как он отказался вносить залог. После этого лидеру ЕНД неоднократно предлагали согласиться на залог и выйти на свободу, но он категорически отказывается от этого.

«Бой будет продолжаться до конца. Мелия никогда не выйдет из тюрьмы с той формулировкой, которую хочет власть, даже под залог», — сказал журналистам участвовавший в акции член ЕНД Заал Удумашвили.

Напомним, 19 апреля представители властей Грузии и лидеры ряда оппозиционных партий заключили соглашение, которое предусматривает также амнистию по уголовному делу, в рамках которого обвиняют Мелию. Но члены «Нацдвижения» отказываются подписывать это соглашение, пока их лидера не выпустят на свободу.

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