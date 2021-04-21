Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге на электронном аукционе продали два объекта культурного наследия общей стоимостью 121 млн рублей. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

Так, в ходе торгов за 86,6 млн рублей был реализован земельный участок площадью 19,7 тыс. кв. м в Сестрорецке на Тарковском проспекте, 46. На нем располагается 11 зданий бывшего пионерского лагеря общей площадью 2788,8 кв. м.

«Одно из зданий является выявленным объектом культурного наследия «Дача В.К. Ефремова (деревянная)», часть объектов возведены в 1917—1927 годах», — уточнили в КИО.

Второй лот, который удалось реализовать за 34,3 млн рублей, располагается на Вузовской улице, 21 А. Здание, площадью 426,1 кв. м, было построено на рубеже XIX—XX веков, является выявленным объектом культурного наследия «Особняк Г.П. Петрова».

«В помещении сохранились фрагменты исторической отделки, оно находится в удовлетворительном состоянии и подходит, например, под офис», — отметили в комитете имущественных отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Шестиэтажное здание в центре Петербурга продали физическому лицу