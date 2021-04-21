Барнаул, , 11:23 — REGNUM На Алтае на конкурс среди преподавателей в рамках программы «Земский учитель» поступило более 260 заявок. Как сообщает ГТРК «Алтай», педагоги из Краснодарского края и Забайкалья готовы приехать в алтайские школы за миллионом рублей.

Самым молодым участникам всего 19 лет — это выпускники педагогических колледжей, которые летом станут дипломированными специалистами.

«По каждому претенденту будет рассматриваться, какое он имеет образование, есть ли у него, например, диплом с отличием, есть ли у него диплом магистра по направлению «Педагогические науки», может быть, у него есть квалификационная категория», — пояснила начальник сектора кадрового развития министерства образования Алтайского края Ольга Алимушкина.

Имена победителей объявят в середине мая. Затем земские учителя смогут приехать в Алтайский край, познакомиться с выбранной школой и окончательно определиться с местом работы. Всего образовательные организации предоставили на конкурс более ста вакансий педагогов. Прежде всего школам не хватает учителей истории, русского языка и начальных классов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае старт федеральной программе «Земский учитель» дали в конце 2020 года. В планах 2021 года привлечь в села региона 20 учителей, размер единовременной выплаты составит два миллиона рублей.

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