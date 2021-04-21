Грозный, , 11:23 — REGNUM В Чечне обеспокоены ситуацией, связанной с убийством в Бельгии уроженца республики Асламбека Диресова. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, комментируя трагический случай, отметил, что такие происшествия с выходцами из Чечни случаются не впервые, при этом власти страны и правозащитники никак не объясняют случившееся.

«К огромному сожалению, произошел очередной кровавый конфликт в Европе унесший жизнь выходца из Чеченской Республики. Мы следим за поступающей информацией и ждем от соответствующих государственных служб Бельгии внятных объяснений случившегося. <…> Вызывает удивление странное молчание международных правозащитных структур», — приводит слова Нухажиева ИА «Чечня Сегодня».

Как считает чеченский омбудсмен, неоднократно происходящие в европейских странах столкновения между местными жителями и приезжими наводят на мысль, что за ними могут стоять определенные политические силы, таким образом стремящиеся решить миграционную проблему, с которой столкнулись страны Европы.

Напомним, в Бельгии на днях в результате конфликта в городе Вервье провинции Льеж был убит уроженец Чечни Асламбек Диресов, еще двое получили ранения. Как информировал ряд СМИ, инцидент был связан с конфликтом подростков, в который с целью примирения вмешались взрослые. В результате машину с чеченцами расстреляли.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Бельгии по подозрению в экстремистской деятельности были задержаны 16 выходцев из Чечни.