Оренбург, , 11:23 — REGNUM В Оренбурге суд признал информацию, размещенную на сайте потребительского кооператива «Рента на паях» запрещенной, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Иск подала прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что кооператив предлагал гражданам разместить свои денежные средства на выгодных условиях. За период работы привлечено 50,3 млн рублей. На февраль 2021 года в правление организации поступили заявления о возврате взносов на общую сумму 20 млн рублей, которые не возвращены.

Прокуратора, проанализировав ситуацию, сделала вывод, что фактически кооператив не может отвечать по своим обязательствам перед пайщиками. Информация о деятельности ПК «Рента на паях», направленная на привлечение денежных средств потенциальных пайщиков, а равно фактическое создание финансовой пирамиды и распространяемая посредством сайта, относится к информации, распространение которой в России запрещено.

Суд удовлетворил требование прокуратуры полностью, отметив, что создание и реклама финансовых пирамид на территории страны запрещены. Судебное решение не вступило в законную силу.

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