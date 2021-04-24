Москва, , 07:20 — REGNUM Михаил Семенович Харченко (1918−1942) имел военный опыт, он пошел добровольцем на советско-финскую войну. Но молодого ветерана влекла мирная жизнь — вчерашний воин стал директором дома культуры.

Михаил Семенович Харченко

В Великую Отечественную воевать Харченко довелось не в регулярной армии, а среди народных мстителей. Сражался в должности командира пулеметного отделения партизанского отряда Грозный во 2-й Ленинградской партизанской бригаде.

С 16 июля 1941 года по 15 марта 1942 года в боях в районе деревни Дедовичи (Псковская область) лично уничтожил свыше ста оккупантов. Спустя месяц, в начале апреля Михаил Семенович провел через тылы противника в осажденный Ленинград более двухсот подвод с продовольствием (50 тонн). Как вспоминал, видевший переход фронта красноармеец: «вдруг на «ничейной» земле показались крестьянские сани, запряженные лошадьми. Во весь опор они мчались к нашим окопам. Мы не верили своим глазам: ведь не танки — обоз прорвал фронт!».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1942 года партизану было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 556).

Погиб в бою 12 декабря 1942 года. Во главе небольшого отряда ушел на разведку, но неожиданно столкнулся с карателями. Рисковать жизнью людей, которыми он командовал, Михаил Семенович не захотел, поэтому велел всем возвращаться, а сам остался прикрывать их отход.

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