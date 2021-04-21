Берлин, , 11:23 — REGNUM Проект «Северный поток-2» станет одним из бриллиантов на политической короне, с которой Ангела Меркель уйдёт с поста канцлера Германии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 21 апреля, комментируя высказывания Меркель.

Как сообщалось ранее, канцлер заявила, что Германия хочет развивать торговые отношения с Россией и выступает за строительство газопровода. Споры вокруг проекта — это элемент политической борьбы, отметила она, но газ из «Северного потока» ничем не отличается от российского газа, который приходит в ЕС по другим трубопроводам.

« Ангела Меркель сделала сильный политический ход. С учётом обстоятельств, в которых была озвучена её позиция по «Северному потоку — 2», это один из самых сильных политических ходов в её карьере.

Проект «Северный поток — 2» станет одним из бриллиантов на политической короне, с которой Ангела Меркель уйдёт с поста канцлера Германии. Он будет символом не только экономического прагматизма её правительства, но и его политической самостоятельности и стойкости. Пройдут десятилетия, США в их нынешнем виде мирового жандарма канут в небытие, вместе с ними исчезнут и их европейские марионетки, а российский газ будет продолжать работать на благо немецкой экономики и комфорта немцев. Впрочем, не только немцев — всей Европы.

У Германии, если она хочет оставаться одной из ведущих мировых держав, просто нет другого варианта, как следовать прагматичным курсом в отношениях с нашей страной, и Меркель это хорошо понимает. Залогом сохранения такого курса после завершения её политической карьеры является недавнее избрание в качестве её преемника лидера Христианско-демократического союза Армина Лашета.