Москва, , 11:22 — REGNUM Министерство внутренних дел России запустило систему «Паутина», которая позволяет в том числе отследить местоположение угнанного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с помощью этого сервиса также можно отследить автомобили, скрывшиеся с места дорожно-транспортного происшествия. Также с помощью сервиса можно будет обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения в режиме онлайн.

На сегодняшний день «Паутина» начала работу только на территории Центрального федерального округа (ЦФО), однако к концу года она будет запущена в большинстве российских регионов.

«При внедрении решений на федеральном уровне необходимо учитывать факт существования подобных разработок в ряде регионов и предусматривать возможности интеграции в общую сеть, — цитирует «Коммерсантъ» источник в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации ОКО. — Это поможет сэкономить бюджетные средства»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020 заявил, что данные, которыми обладает государство, станет питательной средой для развития разработчиков нейросетей.

«Уже в первом квартале следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит открыть доступ разработчиков нейросетей к большим данным, в том числе к государственным массивам больших данных, которые являются питательной средой для развития технологий искусственного интеллекта по целому ряду направлений», — заявил Путин.

Читайте также: Нейросети МВД для поиска убийц: что ждать от новой технологии?