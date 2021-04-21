Сеул, , 11:27 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение ужесточить контроль за импортом морепродуктов на фоне растущей обеспокоенности по поводу намерений Японии сбросить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, с 22 апреля по 12 мая будет осуществляться особый контроль по вопросу корректного указания места производства импортируемых морепродуктов. В общей сложности будут проверены более семи тысяч импортёров, дистрибьюторов и розничных торговцев, зарегистрированных в системе учёта импортируемых морепродуктов.

К осуществлению проверок будут привлечены более 700 государственных служащих, включая сотрудников береговой охраны, а также более 1,3 тыс. неправительственных специалиста.

Лица, которые будут уличены в подделке маркировки продукции, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до семи лет или штрафу до 100 млн вон (~$90 тыс.).