Москва, , 11:21 — REGNUM Планируют отдохнуть летом в Турции только 3% российских граждан. Провести отпуск за границей рассчитывают 4% опрошенных, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Собираются отдохнуть в Крыму 6% респондентов, в Краснодарском крае — 5%, в Калининградской области — 1%. В другие путешествия по России отправятся 5% — на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург и т. д.

Отдыхать дома в летний период планируют 18% граждан, на даче или в деревне — 10%. У 28% участников опроса, отпуска летом не предвидится.

Опрос проведен 15−19 апреля 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 471 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Россию для обсуждения возобновления авиасообщения между двумя странами.

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