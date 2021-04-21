Новосибирск, , 11:21 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 74 случая.

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"Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 59 лет, 87 лет и женщины в возрасте 78 лет, 79 лет. Всего в регионе умерли 1719 человек, — сообщил оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ — 13 пациентов».

Всего на утро сегодня, 21 апреля, в регионе зарегистрировано 40 416 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2 401 ребенка. 37 460 пациентов выздоровели (+39 за сутки).