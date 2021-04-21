Тегеран, , 11:20 — REGNUM По вине Соединённых Штатов Иран не смог получить миллионы доз вакцины от коронавирусной инфекции через COVAX. Об этом 21 апреля заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Если бы не было санкций, то через COVAX были бы поставки […] и сегодня миллионы людей получили бы вакцину», — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что иранская сторона договорилась через COVAX закупить 16,8 млн доз вакцины, затем попыталась оплатить, но из-за ограничений, введённых США, не смогла этого сделать.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Читайте также: Центробанк Ирана выделил $178 млн на покупку вакцин от COVID-19

«Я бы хотел, чтобы наш народ отчётливо осознал это преступление Вашингтона», — цитирует ТАСС иранского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля глава Центрального банка Ирана Абдол-Насер Хеммати заявил, что Центробанк выделил 178 млн долларов на приобретение 16,8 млн доз вакцин организации COVAX, официально известной как Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Число вакцинированных в Иране достигнет 1,3 млн человек