Прага, , 11:23 — REGNUM Дополнительную встречу для того, чтобы провести обсуждение возможности скоординированных действий по ситуации с Россией, запросила у союзников по НАТО Чехия. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба чешского МИД.

Уточняется, что 20 апреля на заседании Североатлантического совета (САС) чешская сторона проинформировала своих союзников по НАТО о ситуации с высылкой 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России.

«Впоследствии Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу САС в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов (по данной ситуации — ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Чехии после высылки российских дипломатов и ответной высылки из России чешских дипломатов предложили Североатлантическому альянсу сделать совместное заявление по данной ситуации.