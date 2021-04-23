Москва, 23 апреля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Иван Федорович Желтоплясов (Жовтопляс) (1925−1990) во время войны сначала приближал победу, работая слесарем-сборщиком на Куйбышевском авиазаводе, а с июля 1944 г. сражался на фронте.

Иван Федорович Желтоплясов (Жовтопляс)

В звании младшего сержанта командовал отделением 1-й пулеметной роты 498-го стрелкового полка 132-й стрелковой дивизии в 47-й армии.

В ходе боев у Западного Буга 20 июля, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, «Желтоплясов первым форсировал реку и огнем из пулемета прикрывал переправу батальона. При прорыве обороны противника на западном берегу (…), выдвинувшись вперед боевых порядков пехоты, своим огнем обеспечил успех прорыва обороны. На пулеметный расчет Желтоплясова двигалась группа немцев в количестве 15 человек. Подпустив к себе на 30−40 метров, он уничтожил десять человек».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младший сержант Иван Желтоплясов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7319).

После окончания войны продолжил службу в армии. В 1947 году Желтоплясов окончил Владимирское пехотное училище. В 1948 году участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Ашхабаде. В 1950 году он продолжил учебу и окончил курсы усовершенствования офицерского состава. В 1954 году в звании капитана он был уволен в запас. Работал сварщиком в Омске, был награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени.