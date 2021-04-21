Кабанский район, Бурятия, , 11:19 — REGNUM На месте пожара в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии найдены тела трёх человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возгорание произошло днём 21 апреля на третьем этаже 4-этажного дома.

К моменту прибытия пожарных, в здании было сильное задымление. Они вывели пять жильцов, остальные эвакуировались самостоятельно.

«Проникнув в квартиру, где был пожар, огнеборцы обнаружили тела трех человек. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара повреждены диван и палас, закопчены стены», — отметили в агентстве.

Общая площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.