Москва, , 11:19 — REGNUM ЯК-42 повредило стремянкой

Красноярск. ЯК-42. 'Красавиа'. Самолет находился на стоянке, полеты не выполнялись. Обстоятельства: повреждения судна стремянкой по причине её смещения под воздействием сильного порыва ветра. Повреждение внутреннего триммера правого элерона правого полукрыла самолёта.

А-330 «Аэрофлота» поразила молния

Владивосток. А-330. «Аэрофлот — Российские авиалинии». Рейс по маршруту «Владивосток — Шереметьево». По докладу командира, после взлета на высоте 7500 футов экипаж наблюдал вспышку и слышал хлопок по левому борту судна. Набор высоты проходил в условиях сплошной облачности, на экране метеолокатора засветки не наблюдались. Параметры работы двигателей и систем без отклонений, полет продолжен до аэропорта назначения. По прилету в Шереметьево командир сделал запись в журнале о подозрении на поражение судна атмосферным электричеством. Инженерно-техническим персоналом выполнен осмотр воздушного судна, обнаружены следы воздействия судно атмосферного электричества.

У «Победы» опять повреждения покрышки колеса

В-737−800. Авиакомпания «Победа». После заруливания самолёта на место стоянки во «Внуково» при выполнении послеполетного осмотра обнаружено повреждение (порез) левого колеса на передней стойке шасси без нарушения герметичности. Судно допущено к дальнейшей эксплуатации после замены колеса.