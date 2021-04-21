Томск, , 11:18 — REGNUM Олег Ерёменко указом президента РФ от 3 марта 2021 года освобождён от должности начальника Главного управления МЧС России по Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в пресс-службе областного главка МЧС.

Врио начальника регионального ГУ МЧС назначен первый заместитель, полковник внутренней службы Максим Пряхин.

Справка: Олег Ерёменко с 1991-го по 2015 год прошёл путь от пожарного до первого замначальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю. С августа 2018 года временно исполнял обязанности начальника томского главка МЧС. В декабре 2018 года возглавил Главное управление. В декабре 2019 года Ерёменко было присвоено звание «генерал-майор внутренней службы».

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