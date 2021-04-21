Хабаровск, , 11:18 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края признал обоснованным иск о несостоятельности, поданный к заводу строительной индустрии — ООО «Завод кровельных материалов «Далькровля». В отношении ответчика ввели первый этап — наблюдение, которое продлится до 12 августа 2021 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Наблюдение введено по инициативе кредитора — ООО «Меркурий». Временным управляющим утвердили Александра Касаева — члена ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство».

В реестр третьей очереди кредиторов внесли долг в размере почти 30 млн рублей, из которых 20,103 млн рублей — основной долг и 9,473 млн рублей — пени.

Напомним, иск о несостоятельности был подан в январе 2021 года.