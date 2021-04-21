Москва, , 11:18 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает от послания президента РФ Федеральному собранию мер по поддержке демографии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

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«Хочу, чтобы президент услышал и в послании особо отметил: страна продолжает вымирать ударными темпами. За последние 30 лет мы потеряли 20 млн только русских людей, и «русские области» в два-три раза быстрее вымирают сегодня. Нужны экстренные меры», — сказал Зюганов.

Суть этих мер давно обозначена, но без развития экономики, без высоких темпов эти задачи нерешаемы, отметил коммунист.