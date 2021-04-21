Рыбинск, Ярославская область, , 11:15 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области четырёхметровый арт-объект в виде финно-угорской шумящей подвески установят на левом берегу Волги, около Усть-Шексны. Об этом сообщает издание «Рыбинские Известия».

Эскиз арт-объекта

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что арт-объект в часть 950-летия города планировали поставить на исторической набережной на правом берегу, около Никольской часовни. Против этого выступил музыкант и общественный деятель Митя Кузнецов. Он посчитал, что христианский и языческий символы несовместимы.

На прошедшем 20 апреля градостроительном совете его члены практически единогласно решили перенести арт-объект в Усть-Шексну — место, где был найдена подвеска, ставшая прообразом нового монумента. Авторам посоветовали доработать проект: придать объёма, подумать над постаментом и благоустройством территории.

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