Рыбинск, Ярославская область, 21 апреля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области четырёхметровый арт-объект «Ладья» в виде финно-угорской шумящей подвески установят на левом берегу Волги, около Усть-Шексны. Об этом сообщает издание «Рыбинские Известия».

Эскиз арт-объекта

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что арт-объект в часть 950-летия города планировали поставить на исторической набережной на правом берегу, около Никольской часовни. Против этого выступил музыкант и общественный деятель Митя Кузнецов. Он посчитал, что христианский и языческий символы несовместимы.

На прошедшем 20 апреля градостроительном совете его члены практически единогласно решили перенести «Ладью» в Усть-Шексну — место, где был найдена подвеска, ставшая прообразом нового монумента. Авторам посоветовали доработать проект: придать объёма, подумать над постаментом и благоустройством территории.