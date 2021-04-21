21 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Китайцы дали понять, что не любят не только белых, но и негров... потому что жизни азиатов тоже важны.

Цинь Шихуан, , 20:54 — REGNUM 20 апреля в штате Миннесота белый полицейский Дерек Шовин был признан виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве негра Джорджа Флойда. Однако он отказался признавать себя виновным. Приговор ему будет оглашен через восемь недель. В Миннесоте введено чрезвычайное положение из-за возможных беспорядков со стороны движения BLM.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили проблемы расовой дискриминации в США под публикацией телеканала CCTV.

«В стране моральных маяков погасли огни. Леди Свобода выглядит мрачно. Расовая дискриминация — первородный грех этой страны, а совесть дяди Сэма нечиста», — заявила «Женщина, не пожелавшая называться».

С ней согласился другой пользователь, отметив, что «двойные собачьи стандарты» дают о себе знать и двигают США к краху. А кто-то решил посмотреть на проблему с неожиданной стороны.

«Почему негры должны вместе с белыми притеснять азиатов? Негры благороднее азиатов, что ли? Негры тоже постоянно сыплют словами о правах человека и морали, но делают то же самое, что и белые», — заявил пользователь Arthur.

Кузьма Петров-Водкин. Негритянка. 1907

Некоторые комментаторы заметили, что, по их мнению, негры ничем не лучше белых, а кто-то считает, что даже хуже в своем поведении. Потому что они забоятся только о защите собственных шкурных интересов, а не справедливости как таковой, которая подразумевает борьбу с несправедливостью по отношению ко всем людям земли, вне зависимости от цвета кожи.

«Жизни негров важны, а жизни азиатов — нет», — возмутился Lewice.

Некоторые комментаторы заметили, что нельзя делать из людей вроде Джорджа Флойда святых, потому что на самом деле они тоже преступники, которых зачем-то пытаются выставить борцами за свободу.

«Несколько лет спустя, когда мы оглянемся на этот инцидент, мы обнаружим, что это знаменательное событие стало началом краха империи США», — заявил «Храпящий ребенок», решивший подойти к проблеме прагматически.

Тюрьма Falkenpost

«Я считаю, что, если полицейский все же будет признан виновным на последнем заседании, он решит покончить жизнь самоубийством. Потому что черные и мощные старые негры в тюрьме сделают его хуже, чем мертвым», — заметил Ийсян Тянькай.

Кое-то заметил, что, по всей видимости, Шовину страшно не повезло попасть под суд, потому что убийство негров полицией в США — практика распространенная и не карающаяся обычно по закону. Просто кому-то понадобилось заснять это на видео и обнародовать. Эта запись лишь подчеркнула обычную атмосферу, царящую в рядах правоохранителей США.