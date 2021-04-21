Цинь Шихуан, 21 апреля 2021, 20:54 — REGNUM 20 апреля в штате Миннесота белый полицейский Дерек Шовин был признан виновным в убийстве второй степени, убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве негра Джорджа Флойда. Однако он отказался признавать себя виновным. Приговор ему будет оглашен через восемь недель. В Миннесоте введено чрезвычайное положение из-за возможных беспорядков со стороны движения BLM.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили проблемы расовой дискриминации в США под публикацией телеканала CCTV.
С ней согласился другой пользователь, отметив, что «двойные собачьи стандарты» дают о себе знать и двигают США к краху. А кто-то решил посмотреть на проблему с неожиданной стороны.
Некоторые комментаторы заметили, что, по их мнению, негры ничем не лучше белых, а кто-то считает, что даже хуже в своем поведении. Потому что они забоятся только о защите собственных шкурных интересов, а не справедливости как таковой, которая подразумевает борьбу с несправедливостью по отношению ко всем людям земли, вне зависимости от цвета кожи.
Кое-то заметил, что, по всей видимости, Шовину страшно не повезло попасть под суд, потому что убийство негров полицией в США — практика распространенная и не карающаяся обычно по закону. Просто кому-то понадобилось заснять это на видео и обнародовать. Эта запись лишь подчеркнула обычную атмосферу, царящую в рядах правоохранителей США.