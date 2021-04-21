Уфа, , 11:21 — REGNUM Пожар в сооружении неэксплуатируемой градирни вспыхнул в Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что днем 21 апреля спасатели г. Стерлитамак получили сообщение о возгорании горении на ул. Техническая 32 (завод «Синтез Каучук»). Огнеборцы были подняты по повышенному 3 рангу пожара. Прибыв на место ранг был понижен до 1.

«Установлено, что происходило горение деревянной обрешетки в сооружении неэксплуатируемой градирни. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас пожар локализован. В настоящее время спасатели устанавливают и площадь пожара. По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

По информации пресс-службы предприятия, пластиковый ороситель загорелся во время ремонта металлоконструкций на градирне №2 водоблока С-7 ОАО «Синтез-Каучук».

"Нештатная ситуация была ликвидирована в течении двадцати минут. Все технологические установки ОАО «Синтез-Каучук» работают в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.