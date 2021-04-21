Батайск, Ростовская область, , 11:14 — REGNUM Жители Батайска Ростовской области сняли с воздуха местные транспортные артерии и выложили видеокадры в социальных сетях. Интернет-пользователи уже оценили состояние дорожной сети после зимнего периода.

«Батайск. Улицы Саратовская и Артёмовская. Наши так называемые «безопасные и качественные дороги», — подписал видеокадры автор.

Интернет-пользователи посоветовали обратился к донскому губернатору Василию Голубеву, напомнив о недавнем флешмобе #позвониВасилию. Он был организован после того, как глава региона поручил батайскому сити-менеджеру Геннадию Павлятенко привести в порядок город.

Некоторые подписчики паблика «Ростов Главный», увидев «ямы как после бомбёжки», решили, что они попали на планету Марс.

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