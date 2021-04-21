Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Американская компания Alpha Motor Corporation представила четырёхместную версию электрического пикапа Wolf под названием Plus. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая версия электропикапа Wolf Alphamotorinc.com

Новинка создана на основе двухместного пикапа Wolf. Длина нового автомобиля стала больше на 385 мм, ширина — на 50 мм, а высота — на 75 мм. Габариты модели составляют 5150×1980×1760 мм. На второй ряд сидений можно попасть через распашные «полудвери».

Размеры кузова пикапа составляют 1652×1490 мм. Если разложить надстройку кузова, то его длина станет больше на 1016 мм. Максимальная масса груза, который может перевозить модернизированный электропикап равна 3050 кг, в то время как его предшественник мог перевозить не более 1360 кг.

Новинку можно будет приобрести как с задним приводом, так и с приводом 4×4. До «сотни» авто разгоняется за 5,9 секунды, что на 0,3 секунды быстрее исходника.

Максимальная дальность хода пикапа на одной зарядке равна 443 км.

Ранее компания Alpha создала двухместный компактный электрический пикап Wolf («Волк»). Изготовлено авто на такой же «тележке», что и первая модель компании — спортивное купе Alpha Ace.

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