Киев, , 11:35 — REGNUM Власти Украины подали сигнал множеству жителей страны, имеющих второе гражданство. Об этом написал юрист Андрей Портнов 20 апреля в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства трёх человек, объявленных «контрабандистами» Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Сейчас готовится их депортация.

«Это значит, что людей, для которых Украина является центром жизненных интересов, просто выгоняют из страны. А тех, кто имеет семью, по сути, выгоняют вместе с жёнами, детьми, родителями и всеми, кто им дорог», — сказал Портнов.

По словам юриста, это решение означает, что многих жителей Украины можно лишить гражданства и собственности во внесудебном порядке, просто выгнав из страны.

«Кроме того, это решение — сигнал десяткам тысяч других украинцев, получившим второй паспорт для самых разных целей — налоговых, визовых или на всякий случай или чёрный день», — добавил Портнов.

Он подчеркнул, что решение Зеленского противоречит конституции Украины и «продолжает углублять в стране атмосферу волюнтаризма».

Напомним, ранее президент Украины лишил гражданства Украины трёх человек, объявленных «контрабандистами». У них, помимо украинского, оказались паспорта Израиля, Армении и Румынии.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский лишил гражданства трёх подозреваемых в контрабанде — Liga.net