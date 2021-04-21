Киев, 21 апреля 2021, 11:35 — REGNUM Власти Украины подали сигнал множеству жителей страны, имеющих второе гражданство. Об этом написал юрист Андрей Портнов 20 апреля в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства трёх человек, объявленных «контрабандистами» Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Сейчас готовится их депортация.
По словам юриста, это решение означает, что многих жителей Украины можно лишить гражданства и собственности во внесудебном порядке, просто выгнав из страны.
Он подчеркнул, что решение Зеленского противоречит конституции Украины и «продолжает углублять в стране атмосферу волюнтаризма».
Напомним, ранее президент Украины лишил гражданства Украины трёх человек, объявленных «контрабандистами». У них, помимо украинского, оказались паспорта Израиля, Армении и Румынии.
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