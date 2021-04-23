Москва, 23 апреля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Виктор Иванович Тихонов (1911−1979) к июню 1941 года был опытным моряком. Еще в 1935 году он окончил Курсы усовершенствования командного состава ВМФ, а во время советско-финской войны в должности старшего помощника воевал на лидере эсминцев «Минск».

Виктор Иванович Тихонов

С началом Великой Отечественной на «Минске» защищал Таллин, а затем, возглавив отряд прикрытия, совершил знаменитый переход в Кронштадт. В октябре 1941 года в той же должности ходил на эскадренном миноносце «Стойкий», участвовал под огнем врага в эвакуации войск с полуострова Ханко. Защищал Ленинград, неоднократно вел артиллерийские дуэли с батареями противника.

В январе 1943 года Тихонов в звании капитана 3-го ранга был назначен командиром отряда 4-го дивизиона бригады торпедных катеров Балтийского флота. Он 14 раз командовал боевыми выходами катеров на постановку минных заграждений, участвовал в четырех выходах для высадки диверсионных и разведывательных групп на побережье, занятое врагом.

2 октября 1944 года Виктор Иванович командовал головной группой торпедных катеров, первым подошел к берегу острова Даго (ныне Хийумаа, Эстония), умело подавил огневые точки противника и произвел высадку десанта без потерь, чем обеспечил захват плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года Тихонову было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 7485).

Всего за время войны капитан лично участвовал в 123 боевых походах катеров, под его командованием было потоплено десять кораблей и судов врага.

После Победы Виктор Иванович продолжил службу на флоте. Вышел в запас капитаном 1-го ранга.