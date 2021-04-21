Москва, , 11:21 — REGNUM Минпромторг России готов проработать вопрос о расширении отечественного производства лекарств от орфанных заболеваний, заявил глава министерства Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Мантуров отметил, что для расширения производства и новых разработок нужны серьёзные инвестиции и дополнительные меры господдержки, в Минпромторге готовы готовы тщательно проработать этот вопрос. Мероприятия такого рода предусмотрены в рамках проекта стратегии «Фарма-2030».

По словам министра, в России есть наработки для лечения спинально-мышечной атрофии, а также компетенции, которые позволят уменьшить стоимость и увеличить доступность терапии редких заболеваний.

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