Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Петербурге в четверг, 22 апреля, начнется цикл функционального обучения городских волонтеров предстоящего чемпионата Европы по футболу, несколько матчей которого пройдут в Северной столице в конце июня и начале июля. Трехнедельное обучение будет проходить в Государственной академической капелле на набережной реки Мойки, д. 20, сообщили в Смольном.

Волонтерам предстоит познакомиться друг с другом в своих командах, изучить свои функции на объектах городской инфраструктуры в ходе проведения Евро-2020, модели работы с болельщиками, правила взаимодействия с оперативными службами, маршруты движения шаттлов, правила работы с инвалидами и маломобильными гражданами.

Конкурс на место волонтера Евро-2020 в Петербурге был больше семи человек на место. В этот раз, в отличие от чемпионата мира 2018 года, волонтёрами могут стать только граждане РФ — это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Функциональные обучения продлятся с 22 апреля по 15 мая 2021 года.

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