Прага, , 11:15 — REGNUM Власти Чехии после высылки российских дипломатов и ответной высылки из России чешских дипломатов предложили Североатлантическому альянсу сделать совместное заявление по данной ситуации. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба чешского МИД.

В сообщении указывается, что на заседании Североатлантического совета 20 апреля представители Чехии сообщили своим союзникам по альянсу о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последовавших за этим ответных действиях России.

«Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижняя палата чешского парламента приняла решение о том, что правительство Чехии должно взыскать с России денег за взрывы на складах в чешском населённом пункте Врбетица.