Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM Посол США в Казахстане Уильям Мозер допустил возможность поставки американских вакцин против коронавируса в республику. Об этом дипломат заявил 21 апреля на брифинге.

Представители СМИ спросили посла, могут ли США организовать поставки раньше 2022 года. «Я думаю, что может быть это будет возможно», — сказал Мозер.

Он отметил, что точно не может ответить на этот вопрос, однако добавил, что в курсе переговоров о поставке вакцины Pfizer в Казахстан. Сам Мозер привился вакциной Moderna.

Напомним, массовая вакцинация в Казахстане началась 1 февраля 2021 года. В республике используют российский препарат «Спутник V».

Читайте также: Вакцину от коронавируса в Казахстане получили более 380 тыс. человек