Темрюкский район, Краснодарский край, , 11:11 — REGNUM В Темрюкском районе Краснодарского края 17 должностных лиц администрации муниципального образования Темрюкский район наказаны за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили 21 апреля в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 17 муниципальных служащих при предоставлении сведений об имущественном положении на себя и своих супругов скрыли данные о доходах на общую сумму около миллиона, полученных по предыдущему месту работы и от продажи имущества, а также об имеющихся в собственности трёх объектах недвижимости и транспортном средстве.

Прокурор района внёс главе муниципального образования Темрюкский район представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.