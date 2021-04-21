Пермь, , 11:11 — REGNUM В Перми 21 апреля произошел смертельный несчастный случай с водителем трактора, который осуществлял уборку дороги, сообщает СУ СКР по региону.

По факту гибели машиниста проводится доследственная проверка. Известно, что утром 21 апреля мужчина работал на шоссе Космонавтов. Не выключив щетку трактора, водитель подошел к ней очень близко. В результате уборочный механизм затянул пермяка под щетку.

Погибший машинист являлся работником подрядной организации города.