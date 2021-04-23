Москва, 23 апреля, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Александр Антонович Семирадский (1923−1945) не был штабным работником в традиционном понимании. Он всегда стремился в строй и при планировании операций руководствовался в первую очередь практическим опытом. В должности адъютанта командира дивизии нередко бывал единственным штабистом, сражавшимся в боевых порядках, а став офицером оперативного отдела штаба, при форсировании Дриссы лично руководил отражением контратак на взятом плацдарме.

Александр Антонович Семирадский

Поэтому неудивительно, что в октябре 1944 года Александр Антонович вернулся в строй. В звании майора он командовал батальоном 1071-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии в 61-й армии.

29 января 1945 года батальон Семирадского в бою за станцию Катун (Великопольское воеводство) уничтожил до 70 немцев и захватил 200 вагонов с военными грузами и восемь орудий. На следующий день в районе города Шнайдемюль (ныне Пила) успешно отразил массированные контратаки танков и пехоты противника и перерезал железную дорогу и шоссе, что существенно помогло окружению вражеской группировки в городе. В последующем уличном бою Александр Антонович был смертельно ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1945 года майор был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.