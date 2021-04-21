Чебоксары, , 11:35 — REGNUM В столице Чувашии вводят ограничение скоростного режима на 37-ми улицах, где отмечается повышенная аварийность. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На почти четырех десятках улиц поэтапно введут ограничение и установят знаки с разрешенной скоростью 40 км/ч. Выбирали наиболее аварийные участки путем обсуждения на комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения еще 11 марта.

Так, согласно решению членов комиссии соответствующие дорожные знаки появятся на следующих улицах: Ленинского Комсомола, Хузангая, Шумилова, Кукшумская, Айзмана, Ашмарина, 324-й Стрелковой Дивизии, Кадыкова, Баумана, Гастелло, Энгельса, Ярославская, Николаева, Чапаева, проспект Ленина, К. Маркса, Б. Хмельницкого, Текстильщиков, И. Франко, Гайдара, П. Лумумбы, Декабристов, Урукова, М. Павлова, Кривова, Эльгера, Ахазова, 139-й Стрелковой Дивизии, Лебедева, Ермолаева, Г. Ильенко, В. Соколова, К. Иванова, Радонежского, Дзержинского, Алатырское шоссе и Гагарина.

Уточняется, что установка ограничительных знаков начнется в мае.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году в Татарии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжат работы по обустройству объектов безопасности. Так, планируется установить 2560 дорожных знаков.

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