Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, 21 апреля 2021, 12:59 — REGNUM В Москву и Подмосковье пришла дождливая погода, наступило похолодание, которое продлится до конца месяца.
Утром 21 апреля в Московском регионе выпал снег, который смыло дневным дождём. Температура поднялась до 7 градусов.
Вероятность дождя после полудня снизится до минимума. Однако ветер усилится до 5—9 метров в секунду, сменив свое направление на западное и юго-западное.
Напомним, что 20 апреля в Москве было 8−10 градусов выше нуля, ночью температура опускалась до 3 градусов.
Температурный режим в целом вернулся в свою апрельскую прохладную колею. Холодный дождливый фронт продлится до конца месяца. В конце апреля по ночам, согласно прогнозу синоптиков, температура может опускаться ниже нуля.