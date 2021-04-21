21 апреля 2021 | Время чтения меньше минуты

Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, , 12:59 — REGNUM В Москву и Подмосковье пришла дождливая погода, наступило похолодание, которое продлится до конца месяца.

Капли воды на деревьях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Утром 21 апреля в Московском регионе выпал снег, который смыло дневным дождём. Температура поднялась до 7 градусов.

Лужа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вероятность дождя после полудня снизится до минимума. Однако ветер усилится до 5—9 метров в секунду, сменив свое направление на западное и юго-западное.

Дождь в Москве. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, что 20 апреля в Москве было 8−10 градусов выше нуля, ночью температура опускалась до 3 градусов.

Температурный режим в целом вернулся в свою апрельскую прохладную колею. Холодный дождливый фронт продлится до конца месяца. В конце апреля по ночам, согласно прогнозу синоптиков, температура может опускаться ниже нуля.