Наталья Стрельцова, Ярослав Чингаев, 21 апреля 2021, 12:59 — REGNUM В Москву и Подмосковье пришла дождливая погода, наступило похолодание, которое продлится до конца месяца.

Снег на цветах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крокусы под снегом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Капли воды на деревьях
Капли воды на деревьях
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мох на деревьях
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Утром 21 апреля в Московском регионе выпал снег, который смыло дневным дождём. Температура поднялась до 7 градусов.

Лужа
Лужа
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди под зонтами. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь за стеклом автобуса в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди под зонтами. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У храма Александра Невского в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вдвоем под зонтом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди под зонтами. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Под зонтами. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лужи. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди под зонтами. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди под зонтами. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Остановка автобуса. Дождь в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вероятность дождя после полудня снизится до минимума. Однако ветер усилится до 5—9 метров в секунду, сменив свое направление на западное и юго-западное.

Дождь в Москве. Москва
Дождь в Москве. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ветошный переулок. Дождь в Москве. Москва
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Ильинка. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Ветошный переулок. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Никольская улица. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Площадь Революции. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
У памятника Жукову. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Манежная площадь. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Площадь Революции. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Красная площадь. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александровский сад. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александровский сад. Дождь в Москве.
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александровский сад. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, что 20 апреля в Москве было 8−10 градусов выше нуля, ночью температура опускалась до 3 градусов.

Александровский сад. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Александровский сад. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Новый Арбат. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Улица Арбат. Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Температурный режим в целом вернулся в свою апрельскую прохладную колею. Холодный дождливый фронт продлится до конца месяца. В конце апреля по ночам, согласно прогнозу синоптиков, температура может опускаться ниже нуля.

Дождь в Москве
Дождь в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM